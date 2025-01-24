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Kripto Yatırım Vurgununda 4 Kişiye Operasyon: 4 Milyon TL Dolandırıcılık

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Sosyal medya aracılığıyla 'kripto yatırım' vaadiyle 4 milyon 100 bin TL dolandıran 4 kişi, Sivas merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık mağduru sayısının 43 olduğu belirlendi.

Sosyal medya aracılığı ile 'kripto yatırım' adı altında 4 milyon 100 bin TL vurgun yapan 4 kişi için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 'Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık' konusuna ilişkin çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden 'kripto yatırım' adı altında yüksek kazanç vaadi ile insanları aldatarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik; Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul illerinde 4 farklı adreste 22.01.2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli şahısların 43 müştekiyi 4 milyon 100 bin TL tutarında dolandıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklarınken, bir şahıs adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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