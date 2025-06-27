Kripto Varlık Vaadiyle 10 Milyon TL Dolandırıcılık

Kripto Varlık Vaadiyle 10 Milyon TL Dolandırıcılık
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Karabük'te kripto varlık halka arzı vaadiyle 16 kişiyi toplamda 10 milyon 350 bin lira dolandıran 4 kişi tutuklandı. Bu şahısların kripto para borsalarında haksız kazançlarını aklamaya çalıştığı tespit edildi.

Karabük'te yapılan operasyonda, yeni çıkacak olan kripto varlığın halka arz olacağı ve yatırım yapılarak yüksek kar elde edileceği vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon 350 bin lira dolandıran 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni çıkacak olan kripto varlığın halka arz olacağı, yatırım yapılarak yüksek kar elde edileceği vaadiyle vatandaşları dolandıran ve bu şekilde elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, bu yöntemle 16 müştekiden 10 milyon 350 bin TL dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, yapılan çalışmada, kripto varlık üzerinden yaklaşık olarak 86 milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik Antalya ve Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il birimi görevlilerince müşterek yapılan eş zamanlı operasyonda 2 zanlı yakalanırken, suça karıştıkları tespit edilen ve halen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında ceza evinde bulunan 2 zanlı ile birlikte 4 kişi tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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