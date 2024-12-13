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Kripto Para Dolandırıcılarına Eş Zamanlı Operasyon: 6 Gözaltı

Kripto Para Dolandırıcılarına Eş Zamanlı Operasyon: 6 Gözaltı
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Kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi, 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 219 milyon liralık para akışı belirlendi.

Kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran 6 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 219 milyon liralık para akışı olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüp dolandıran 6 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli ikametlerinde yakalanırken, izini kaybettirmeye çalışan bir şüpheli de ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 219 milyon liralık para hareketliliği olduğu belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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