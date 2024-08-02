Krikonun boşalması sonucu aracın altında kaldı

Lastik değiştirirken arabanın altında kaldı, ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de lastiğini değiştirmek amacıyla kriko ile yükselttiği aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bostan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tezcan Demir, aracın patlayan lastiğini değiştirmek için kriko ile arabayı kaldırdı. Krikonun boşalması neticesinde Demir, kontrol etmek amacıyla girdiği aracın altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demir'i aracın altından çıkararak sağlık ekiplerin teslim etti. Kalbi durduğu tespit edilen demir, kalp mesajı ile hayat döndürüldü. Demir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.