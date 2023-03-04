Kriko kırıldı, minibüs ile dorsenin arasında sıkıştı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayide çalışan bir kişi, dorse ile servisin arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayide çalışan bir kişi, dorse ile servisin arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı.
Olay; saat 14.35 sularında, Kışla Mahallesi'ndeki sanayide meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; M.C.K. aracın altında çalıştığı sırada, krikonun kırılması sonucu altında kaldı. Çalışanlar, ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekibi istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri; yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan M.C.K.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa