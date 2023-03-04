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Kriko kırıldı, minibüs ile dorsenin arasında sıkıştı

3. Sayfa Haberleri

Kriko kırıldı, minibüs ile dorsenin arasında sıkıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayide çalışan bir kişi, dorse ile servisin arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayide çalışan bir kişi, dorse ile servisin arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Olay; saat 14.35 sularında, Kışla Mahallesi'ndeki sanayide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; M.C.K. aracın altında çalıştığı sırada, krikonun kırılması sonucu altında kaldı. Çalışanlar, ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekibi istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri; yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan M.C.K.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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