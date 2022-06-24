Kreşte küçük çocuk arkadaşı tarafından böyle darp edildi

Kreşte küçük çocuk arkadaşı tarafından darp edildi, aileye tahterevalliden düştü denildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da özel bir kreşte 17 aylık bebek 2,5 yaşındaki diğer bir çocuk tarafından darp edildi. Minik çocuğun ailesine kreş yetkilileri tahterevalliden düştü dediği iddia edilirken, küçük çocuğun ailesi kreş yetkililerinden şikayetçi oldu. Küçük çocukların kavga anları ise kreşteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da özel bir kreşte, 17 aylık Süleyman isimli bebek 2,5 yaşındaki bir arkadaşı tarafından dakikalarca darp edildi. Küçük çocukların kavgasını gören kreş görevlileri, küçük çocukları ayırıp darp edilen çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Kreş tarafından ailelere gönderilen bilgilendirme mesajı gelmeyince Minik Süleyman'ın ailesi şüphelenerek kreşi aramaya başladı. Bir süre sonra kreş görevlileri minik Süleyman'ın ailesini arayarak, küçük çocuğun tahterevalliden düştüğünü ve uyuttuklarını söyledi.

Aynı çocuk koridorda da bebeği darp etti, aile şikayetçi oldu

Kreşte odada darp 17 aylık bebeği darp eden 2,5 yaşındaki küçük çocuk, koridorda da arkadaşını darp etti. Küçük çocuk kreş yetkililerinin gelmesiyle, minik Süleyman'ı bıraktı. Kreşe gelen aile, küçük çocuğu hastaneye götürdü. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, aile ise kreş yetkililerinden şikayetçi oldu.

Kreşteki küçük çocuğun darp ettiği anlar kamerada

Bayrampaşa'da kreşte yaşanan çocukların kavga anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocukların oyun oynarken, darp etmeye başladığı ve kreş yetkililerinin araya girmesiyle ayrıldıkları görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa