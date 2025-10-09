Kremlin: "Gazze'de ateşkesin sağlanması memnuniyet kaynağı olmaktan başka bir şey olamaz"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin yatığı açıklamada, "Gazze'de esasen bir ateşkesin sağlanmış olması genel bir memnuniyet kaynağı olmaktan başka bir şey olamaz. Tüm bu çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır" dedi.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Gazze'de esasen bir ateşkesin sağlanmış olması genel bir memnuniyet kaynağı olmaktan başka bir şey olamaz. Tüm bu çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır. Umarız bugün imzalar atılır ve anlaşmaların uygulanmasına yönelik adımlar da bunu takip eder" şeklinde konuştu.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabaları takdir ediyorum"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu atılımın sağlanmasında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabaları takdir ediyorum. İsrail hükümeti ile Filistin Yönetimi'nin verdiği desteği de teşvik edici buluyorum. Artık tüm taraflar, anlaşmanın şartlarına tam olarak uymalıdır. Tüm rehineler güvenli bir şekilde serbest bırakılmalıdır. Kalıcı bir ateşkes tesis edilmelidir. Bu acı sona ermeli" ifadelerini kullandı.

AB'nin Gazze'ye insani yardımın hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılmasını desteklemeye devam edeceğini kaydeden Ursula von der Leyen, "Zamanı geldiğinde, toparlanma ve yeniden inşa sürecine yardımcı olmaya hazır olacağız. Bugünkü fırsat değerlendirilmelidir. Bu, kalıcı barış ve güvenlik yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturma fırsatıdır. İki devletli çözüme sıkı şekilde bağlı bir yoldur" açıklamasını yaptı.

"Trump'ın planın ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasını memnuniyetle karşılanıyoruz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı'nın, Gazze konusunda varılan anlaşmayı ve Başkan Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek ve kapsamlı, adil bir barışa giden yolu açmak amacıyla sunduğu planın ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirmektedir. Krallık, anlaşmaya ulaşılmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın aktif rolünü ve Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Krallık, bu önemli adımın, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı insani acıların hafifletilmesine yönelik acil eylemlere, İsrail'in tam çekilmesine, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına ve iki devletli çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa yönelik somut adımların atılmasına vesile olmasını ümit etmektedir. Bu bağlamda Krallık, ilgili Birleşmiş Milletler kararları, Arap Barış Girişimi ve Filistin Meselesinin Barışçıl Yollarla Çözümüne ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirisi doğrultusunda, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

"Çin, 'Filistin'i Filistinliler yönetmelidir' ilkesine bağlı kalınmasından yanadır"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ateşkes anlaşmasının duyurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Gazze Şeridi'nde "kalıcı ve kapsamlı" bir ateşkes umduğunu belirtti. Jiakun, "Çin, 'Filistin'i Filistinliler yönetmelidir' ilkesine bağlı kalınmasından yanadır" ifadelerini kullandı.

"Şimdi sivil halkı destekleme ve geleceğe umutla bakma zamanıdır"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ateşkes anlaşmasının "adil ve kalıcı bir barışın başlangıcını işaret etmesini umduğunu" söyledi. İspanya başbakanı, "Şimdi adaletle ve hafızayla, yaşanan vahşetlerin bir daha asla tekrarlanmaması için diyalog kurma, sivil halkı destekleme ve geleceğe umutla bakma zamanıdır" açıklamasını yaptı.

"Tüm tarafları, uzlaşılmış tedbirlere tam anlamıyla uymaya çağırıyorum"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise anlaşma duyurusunu "olağanüstü bir haber" olarak nitelendirdi ve hızlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Meloni, "Gazze'deki çatışmaya son verme arayışından hiç vazgeçmeyen Başkan Trump'a ve olumlu sonucun elde edilmesinde hayati öneme sahip çabaları için arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşma ve Trump Planı tarafından çizilen daha geniş yol haritası, bu çatışmaya son vermek için mutlaka değerlendirilmesi gereken eşsiz bir fırsat teşkil etmektedir. Bu nedenle tüm tarafları, halihazırda üzerinde uzlaşılmış tedbirlere tam anlamıyla uymaya ve Barış Planı kapsamında öngörülen sonraki adımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmaya çağırıyorum. İtalya, arabulucuların çabalarını desteklemeye devam edecek ve Gazze'nin istikrara kavuşması, yeniden inşası ve kalkınmasına katkıda bulunmaya hazırdır" dedi.

"Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik rolü de paha biçilmez olmuştur"

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel de, bölge genelinde daha geniş çaplı bir barış umudu taşıdığını ifade etti. David van Weel, "Tüm esirlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın engelsiz erişimiyle başlanarak, anlaşmanın tam olarak uygulanması artık hayati önemdedir. Başkan Trump'a liderliği için teşekkür ederiz. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik rolü de paha biçilmez olmuştur. Barış planının diğer adımları konusunda anlaşmaya varmak ve kalıcı bir sonuç elde etmek için çalışmaya devam etmeliyiz" ifadeleri yer verildi. - MOSKOVA