'Kredi vereceğiz' vaadiyle dolandırıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu sahte banka görevlileri tarafından 9 bin 490 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk B. isimli şahıs, sosyal medya üzerinde gördüğü "anında kredi veriyoruz" bağlantısına tıkladı. Ufuk B. ile irtibata geçen ve kendilerini banka kredi servis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, şahsın T.C. kimlik numarasını alarak çekmek istediği kredinin onaylandığını, üst limiti 30 bin liraya yükseltmek isteyip istemediğini sordu. Ufuk B'nin cep telefonuna onay bildirimi atan zanlılar, bildirimin onaylanması üzerine Ufuk B.'nin hesabından başka bir hesaba 9 bin 490 lira para transferi gerçekleştirdiler. Transferin ardından kendisini arayan numaralara ulaşamayan kredi dolandırıcılık mağduru Ufuk B. olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Ufuk B.'nin şikayeti üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa