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Kredi kartı dolandırıcısı Kapaklı'da yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kredi kartı dolandırıcısı yakalandı.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kredi kartı dolandırıcısı yakalandı.

Kapaklı genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, Ö.A. isimli 19 yaşındaki şahsın Bursa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 158/1.F" suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.A. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kapaklı 3.Sayfa Haberler

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