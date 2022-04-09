Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 50'ye yükseldi

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 50'ye yükseldiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 44 gündür devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu giderek artıyor. Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, 5'inin çocuk olduğunu duyurdu. Vali Kyrylenko, ölü sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.

"4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu"

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko ise tren istasyonuna yönelik verdiği bilgide, "4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu. Düşman bu insanları öldürmek istedi. Yüzde 90'ı yaşlı insanlar, çocuklar ve kadınlardı. Çok fazla ayağını, elini kaybeden yaralı var. 30-40 cerrah hastanede müdahale ediyor hastalara" ifadelerini kullanmıştı. - KRAMATORSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa