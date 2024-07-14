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KPSS'ye Geç Kalan Adaylar Gözyaşlarına Boğuldu

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Karabük'te KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adaylardan bazıları, saniyelerle kapanan kapıdan içeriye giremeyince gözyaşlarını tutamadı. Sınava yetişemeyen adaylar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Karabük'te Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek lisans mezunu adaylardan bazıları, saniyelerle kapanan kapıdan içeriye giremeyince gözyaşlarını tutamadı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda yine bilindik manzaralar yaşandı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce adayın araçlarla kampüs içerisine girmesine izin verildi. Sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kampüs girişlerinde adayların üst aramasını yaptı. Öğrenciler kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken saat l0.00'da kapılar kapandı. Saniyelerle sınava yetişemeyen adaylardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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