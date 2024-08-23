KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi) sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Adayların, sınav sonuçlarına bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ait analizlerin incelendiği ve cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı belirtilerek, "İtirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun 'A' olarak verilen cevabının 'C' olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun 'B' olarak girilmiş cevabının 'D' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır" denildi.