KPSS'deki usulsüzlüklerle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD'nin KPSS'deki usulsüzlüklerine karıştığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PYD'nin Kpss'deki usulsüzlüklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Kpss'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA