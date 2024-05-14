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Kozmetik malzemesi yüklü tır devrildi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan kozmetik malzemesi yüklü tır devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, devrilen tırın yükü ise başka bir tıra aktarıldı.

Kozmetik malzemesi yüklü tır devrildi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan kozmetik malzemesi yüklü tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20. Kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Özbekistan'a kozmetik malzemesi taşıyan 47 AAG 767 plakalı tır, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, devrilen tırın yükü ise başka bir tıra aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adilcevaz 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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