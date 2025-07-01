Kozluk'ta Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 MVD 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu ilçe girişinde takla atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - BATMAN