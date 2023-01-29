Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozluk'ta market yangınında 2 kişi hafif derecede yandı, 10 kişi dumandan zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Kozluk'ta market yangınında 2 kişi hafif derecede yandı, 10 kişi dumandan zehirlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde Bekirhan beldesinde bir marketin deposunda yangın çıktı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Bekirhan beldesinde bir marketin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı eve sıçradı. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken, yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Hikmettullah Darağan'a ait tarımsal gübre, inşaat ve gıda malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun üstünde bulunan 3 katlı eve sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri depodan eve sıçrayan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin büyük bir bölümün kullanılamaz hale geldi. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi. Yaralılar ve dumandan zehirlenen vatandaşlar Batman ve Kozluk ilçelerinde bulunan hastanelere tedbir amaçlı kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bekirhan Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title