Kozlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, (30) gr. bonzai, (4) adet extacy hap, (15) gr. metamfetamin, (10) gr. esrar, (1) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK