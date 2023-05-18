Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kozlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Kozlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, (30) gr. bonzai, (4) adet extacy hap, (15) gr. metamfetamin, (10) gr. esrar, (1) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title