Kozlu'da durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesinde arama kararı bulunan bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 496 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir şahıs ifadesi alınarak serbest bırakılırken diğer şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK