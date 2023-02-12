Kozan Kaymakamlığı vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan İlçe Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların mağduriyetinden faydalanmak isteyen art niyetli kişilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Adana'nın Kozan İlçe Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların mağduriyetinden faydalanmak isteyen art niyetli kişilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Kozan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, telefonla kimlik bilgisi isteyenlerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesini istedi. Kozan Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada "İlçemizdeki vatandaşlarımızı Kozan Kaymakamlığından aradığını söyleyerek; işini, mesleğini, maaşını, adresi gibi benzeri sorulur soran kişilere itibar edilmemesini, bu gibi durumlarda 112 aranarak durumun Kolluk Kuvvetlerimize bildirilmesini tüm halkımızdan rica ederiz" denildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Hisarcık Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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