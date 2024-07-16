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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü 6 Hükümlüyü Yakaladı

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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlüyü yakaladı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu ticareti, taksirle ölüme sebebiyet verme ve dolandırıcılık suçlarından aranan hükümlüler adliyeye sevk edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8- 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlüyü yakaladı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 8-15 Temmuz tarihleri arasında ilçenin bir çok noktasında uygulama yaptı. Polis 27 farklı noktada toplam 227 polis ile yaptığı uygulamalarda

6 araca modifiye nedeniyle işlem yapıldı, 27 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 14 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda polis 32,22 gram bonzai ve 5,68 gram metanfetamin ele geçirdi.

Polis uygulamalarda en yükseği 12 yıl 6 ay, en düşüğü ise 2 yıl 1 ay olmak üzere uyuşturucu ticareti yapmak, taksirle ölüme sebebiyet vermek ve dolandırıcılık suçlarından aranan 6 hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti 15 Temmuz Kozan Güvenlik Uyuşturucu Trafik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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