Kozan'daki silahlı saldırının zanlısı adli kontrolle serbest kaldı - Haberler

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Kozan'daki silahlı saldırının zanlısı adli kontrolle serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kozan'daki silahlı saldırının zanlısı adli kontrolle serbest kaldı

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde telefon dükkanına düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde telefon dükkanına düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Telefon dükkanına yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Umut Barış Koç hayatını kaybetmişti. Saldırgan Abdurrahman Y. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. İşlemleri tamamlandıktan sonra Abdurrahman Y. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cep Telefonu, Hisarcık, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Haberler

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