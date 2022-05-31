Kozan'daki orman yangının şüphelisi serbest kaldı - Haberler

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Kozan'daki orman yangının şüphelisi serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kozan'daki orman yangının şüphelisi serbest kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Mayıs'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Mayıs'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kozan'da Akdam Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar görmüştü. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 ve 29 Mayıs'ta aynı bölgede çıkan 2 orman yangını ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, 3 gündür aranan şüpheli Ergül B.'yi Postkabasakal Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli Ergül B. jandarmadaki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesine getirildi. Gazetecilerin "Ormanı neden yaktınız?" sorusuna, "Haberim yok" cevabını veren şüpheli, adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Adana Mayıs Kozan 3. Sayfa Haberler

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