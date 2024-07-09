Kozan'da yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde aranan 5 şüpheliyi yakaladı, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1-8 Temmuz tarihleri arasında 28 noktada 222 emniyet personeli ile denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 4 araca modifiyeden, 35 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanarak 15 araç ve 7 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler çerçevesinde 11,32 gram skunk maddesi, 19,23 gram sentetik kannabinoid, 164 adet sentetik ecza ve muhtelif uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli 5 kişi yakalandı, 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA