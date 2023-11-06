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Kozan'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli gözaltına alındı

Kozan'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalandı. Ayrıca ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.