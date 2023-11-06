Kozan'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli gözaltına alındı
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Kozan'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalandı. Ayrıca ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Kozan'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aranan şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de arasında olduğu 10 kişi yakalandı.
Ruhsatsız 1 tabanca, 5 mermi, 57 gram uyuşturucu, 40 uyarıcı hap ele geçirilen denetimlerde, 1 motosiklet trafikten men edilirken çalıntı 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
Ekipler, 7 araç ile 41 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden trafik cezası kesti.