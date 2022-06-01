Kozan'da uyuşturucuyla kararlı mücadele - Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde emniyet müdürlüğü bünyesinde narkotik grup amirliği kuruldu.

Kozan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, 2021 yılı çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 30 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 110 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 480 gram esrar, 995 gram uyuşturucu kannabinoit maddesi, 25 gram eroin, bin 350 adet uyuşturucu sentetik ecza hap, 218 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 37 gram dişi Hint keneviri tohumu ve 40 adet dişi Hint keneviri ele geçirildi.

2022 yılının ilk 5 ayında yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 14 kişi tutukladı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen toplam 91 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 597 gram esrar, 9 gram eroin, 75 gram metamfetamin, 23 adet dişi Hint keneviri, 194 gram dişi Hint kenevir tohumu, 4 bin 230 adet uyuşturucu hap ve 50 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa