Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

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Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine ve iş yerlerine yönelik baskın gerçekleştirdi. Düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan Ramazan B., Erman S., Mutlu Y., Rıdvan M. tutuklanırken Taner Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Hisarcık Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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