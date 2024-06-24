Kozan'da Uygulamalarda 4 Şüpheli Yakalandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 Haziran 2024 tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Kozan Emniyet Müdürlüğü tarafından, 28 noktada toplam 350 emniyet personeli 17-24 Haziran tarihlerinde şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda polis 7 araca modifiyeden, 9 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygularken 6 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ayrıca uygulamalarda

0.97 gram amfetamin, 117 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA