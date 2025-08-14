Kozan'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Kozan'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu Baki Akbaş isimli bir kişi yaralandı. Olayın ardından Hızlı müdahale ile yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Adana'nın Kozan ilçesin Alapınar köyünde yaşandı. Kazada Baki Akbaş, traktörüyle ayçiçeği tarlasında ürün taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrildi. Akbaş, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki köylülerin hızlı müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akbaş'ın kolunun kırıldığı belirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Akbaş'ı tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
