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Kozan'da Trafik Denetimleri Sıklaşırken Ceza Alan Sürücüler Makbuzlarıyla Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücüler 43 bin 219 TL ceza alırken, bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler ve öğrenciler denetimlerin devamından memnun olduklarını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada bazı sürücüler ceza yiyince makbuzla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kozan'da ilçe trafik ve asayiş ekipleri öğrencilerin huzur ve güven ortamında okula gidebilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. İlçede okul çevreleri, ara sokaklar ve şüpheli araçlar ekipler tarafından arandı.

Kozan Işıklı Yolda gerçekleştirilen denetimlerde 1 saat içinde kural ihlali yapan araçlara 43 bin 219 TL idari para cezası uygulanırken sürücülerin cezai işlem sırasında söylemleri pes dedirtti.

Uygulamada okul çevresinde abart egzoz yüzünden cezai işlem uygulanan motosiklet sürücüsü motosikletini yeni aldığını belirterek, "Satan kişi 'polisler beni de durdurdu bir şey olmaz' dediği için kullandım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Trafik ekipleri abart egzozdan cezai işlem uygularken sürücü parası olmadığını ifade ederek polisi ceza yazmaması için ikna etmeye çalıştı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Motorize mobil trafik timleri ise uygulamadan kaçan araçları tek tek ara sokaklardan yakalayarak uygulama noktasına getirdi. Aracın ön camında film bulunan bir sürücü ise polise diğer araçları durdurmadığını iddia etti. Polis sabırla uygulamanın nasıl yapıldığını aktarıp, ardından cezai işlem uyguladı. Cezai işlem uygulanan sürücü makbuz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uygulamanın sürdüğünü gören sürücü, polise ceza yedikten sonra teşekkür etti.

Polis denetim noktasından kaçan ve ara sokakta motosikletli trafik polisi tarafından yakalanarak uygulama noktasına getirilen sürücü ve polis arasında yaşanan diyalog ise "pes" dedirtti. Sürücü 4 motosikletinin de trafik ekipleri tarafından bağlandığını bu kez yine yakalandığını ifade etti. Ancak polisin ceza yazmasından kurtulamadı. Polis 4 kez aracı bağlanan genci kurallara uymaya davet etti.

Veliler ve öğrenciler uygulamaların aralıksız sürmesini ve çok memnun olduklarını ifade etti. Veli Murat Akıllıoğlu, "Oğluma güveniyorum ama trafik çok kötü. Kurallara uyulması denetimlerin sıkılaşması bizleri çok memnun etti. Umarım akşam da bu sıkı denetimler sürer" dedi.

Öğrenci Alparslan Akıllıoğlu ise çok kaza olduğunu ve uygulamadan memnun olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Yaşam Kozan adana

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