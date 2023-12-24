Kozan'da Terk Edilen Araç Sahibi Ölü Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan şahıs, dere kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu'dan bugün acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 11 gündür haber alınamayan Hakkulu'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunun acı haberini alan Mehmet Hakkulu, "Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirdi. Baba Hakkulu, oğlunun ensesinden silahla vurulduğunu iddia etti. - ADANA