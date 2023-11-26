Kozan'da Tartışma Sonucu Genç Tabancayla Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde cadde üzerinde tartışan iki grubu seyreden Samet Y., gruptan gelen Ne bakıyorsun tepkisinin ardından bir kişi tarafından tabancayla sağ kolundan vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde cadde üzerinde tartışan iki grubu seyreden Samet Y. (17), gruptan gelen Ne bakıyorsun tepkisinin ardından bir kişi tarafından tabancayla sağ kolundan vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Şıh Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle dolayı tartışmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Samet Y., tartışan iki grubu seyretmeye başladı. Gruptakilerden biri kendilerini izleyen Samet Y.'ye Ne bakıyorsun diye bağırıp, tepki gösterdi. Ardından grubun içinden bir şüpheli Samet Y.?ye tabancayla ateş etti. Sağ koluna mermi isabet eden genç yaralandı. Tartışan iki grup olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından yaralı Samet Y., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)