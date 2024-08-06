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Kozan'da suya gömülen helikopter yüzeye çıkarılıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken suya gömülen helikopter, Gökdere Barajı'ndan çıkarılıyor. Jandarma ve sualtı kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda helikopter su yüzeyine çıkarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Ağustos günü çıkan orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada kaza kırıma uğrayıp Gökdere Barajı'nda sulara gömülen "Mİ 8" tipi helikopteri yüzeye çıkarma çalışmalarında sona gelindi.

Kozan ilçesinde 4 gündür helikopter enkazını çıkarmak için gerçekleştirilen uygulamalarda, helikopterin vince aktarılmasını sağlayacak çalışmalar gün boyu sürdü.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri tarafından 4 gündür sürdürülen enkaz çıkarma çalışmaları çerçevesinde Ankara ve Adana'dan gelen 20 kişilik tim, helikopteri yüzeye çıkarmak için balon sistemi kurulumunu başarıyla tamamladı.

12 saat boyunca baraj bölgesinde zorlu çalışmasını tamamlayan ekipler; sualtı arama robotu (ROW) ile keşif dalışlarını gerçekleştirdi, ardından özel eğitimli dalgıçlar helikopterin yüzeye çıkarılması için çalışma başlattı.

Gökdere Barajı'ndan helikopterin yaklaşık 35-40 metre derinlikten çıkarılması planlanırken dalgıçlar, 7 kaldırma balonunu helikoptere bağlayarak basınçla su yüzeyine yükseltme çalışmasını gün boyu sürdürdü.

Kaza kırıma uğrayarak batan helikopterin su yüzeyine 15 metre yaklaştırılması başarılı çalışma ile tamamlanırken, ekiplerin helikopteri barajdan vinç bölgesine taşımasını sağlayacak çalışma yarın devam edecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Jandarma Kozan adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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