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Kozan'da silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü A.C.U.'nun saklandığı adresi belirledi. Polis adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adana Kozan Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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