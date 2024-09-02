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Kozan'da silahlı suçlara yönelik operasyon: 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda silahla kasten yaralama suçundan hüküm giymiş bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada silahla kasten yaralama suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kozan'da 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Huzur-Güven" uygulamaları çerçevesinde 19 noktada 191 polis ile denetimler geçekleştirildi. Bu denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirildi. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçundan kovalamaca sonucu suç aleti 2 tabanca ile yakalanan 5 şahıs ise gözaltına alınırken, silahla kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden 6 adet araca modifiyeden işlem yapılırken 39 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 11 araç ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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