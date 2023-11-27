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Kozan'da silahlı kavga: 3 şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, bir gencin yaralandığı iki grup arasındaki silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir gencin yaralandığı iki grup arasındaki silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda 25 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları sürdü.

Kavgayı izlerken Samet Y'nin (17) silahla yaralandığı olaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli, çarşı ve mahalle bekçilerince yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kozan'da 25 Kasım'da çıkan kavgayı izlemek için duran Samet Y, bu sırada gruptakilerden birinin "Ne bakıyorsun?" diyerek tabancayla ateş etmesi sonucu kolundan yaralanmıştı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Adana Kozan Tutuklama Güvenlik Gözaltı 3. Sayfa Haberler

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