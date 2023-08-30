Kozan'da silahlı kavga: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam Görbeyaz Mahallesi Köysekisi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, A.K. ile husumetli olduğu Ş.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S. tabancasını çekerek A.K'nin üzerine ateş etti. A.K. vücuduna isabet eder kurşunlarla ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde A.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. A.K'nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA