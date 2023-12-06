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Kozan'da otomobil kazası: Genç hayatını kaybetti

6 Aralık 2023 22:41 Son Güncelleme: 22:43 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan araç hurdaya döndü ve genç sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer bir kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.