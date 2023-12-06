Kozan'da otomobil kazası: Genç hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan araç hurdaya döndü ve genç sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer bir kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan aracın hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Feke-Kozan karayolunda, Cemre Ersin idaresindeki 38 EV 101 plakalı Tofaş marka otomobil, E.C.U yönetimindeki 34 R 1457 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpışmış, kazada Cemre Ersin ağır yaralanmıştı. Ersin'in tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan C.E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Kazada ölen Cemre Ersin'in 4 ay önce askerlik görevini tamamlayıp memleketine döndükten sonra Adıyaman'da bir madende çalışmaya başladığı, 1 haftalık izinle ailesinin yanında geldiği öğrenildi. - ADANA