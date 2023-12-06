Üye Girişi
Haberler

Kozan'da otomobil kazası: Genç hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan araç hurdaya döndü ve genç sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer bir kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan aracın hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feke-Kozan karayolunda, Cemre Ersin idaresindeki 38 EV 101 plakalı Tofaş marka otomobil, E.C.U yönetimindeki 34 R 1457 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpışmış, kazada Cemre Ersin ağır yaralanmıştı. Ersin'in tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan C.E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazada ölen Cemre Ersin'in 4 ay önce askerlik görevini tamamlayıp memleketine döndükten sonra Adıyaman'da bir madende çalışmaya başladığı, 1 haftalık izinle ailesinin yanında geldiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tofaş Cemre Adana Kozan Adana Hastane Ölüm Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title