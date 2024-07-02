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Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde anız yakımı nedeniyle çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangına uçak ve helikopterlerle müdahale edildi. Yangının anız yakımı sonucu çıktığı belirtildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde anız yakımı nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına bir uçak ve 2 helikopterle de müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının ise anız yakımı sonrası çıktığı öğrenildi. Yetkililer bu nedenle anız yakılmamasını bu yıl Adana'da çıkan orman yangınlarının yüzde 90'nın anız yakıldığı için meydana geldiğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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