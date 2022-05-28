Kozan'da orman yangını - Haberler

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Kozan'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kozan'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesi Akdam mahallesi, Karapınar mevkiin de saat 21.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Akdam mahallesi, Karapınar mevkiin de saat 21.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını çıktı.

İlk belirlemelere göre iki ayrı noktadan çıktığı iddia edilen orman yangınına Kozan orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Orman yangınına müdahale için yakın ilçelerden de ekipler destek veriyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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