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Kozan'da Muhtarlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Kozan'da Muhtarlara Bağımlılıkla Mücadele Semineri
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Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde bağımlılıkla ilgili önemli bilgiler paylaşılırken, muhtarların rolü vurgulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik bilgilendirme semineri programı yapıldı. Kozan TSO'da gerçekleştirilen seminere ilçedeki bir çok muhtar katıldı. Seminer de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumlar eşliğinde, "Bağımlılık nedir?", "Bağımlılıkla mücadele ederken nelere dikkat edilmeli?", "Kimler bağımlıdır?", "Nasıl bağımlı olunur?" ve "Bağımlı kişilerin özellikleri nelerdir?" gibi başlıklarla detaylı bilgiler aktarıldı.

Seminerin sonunda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, muhtarların mahallelerdeki gözlem gücünün ve iletişim ağının bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıdığını söyledi.

Seminerin soru-cevap bölümünde ise muhtarlar merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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