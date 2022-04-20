Kozan'da motosikletlere sıkı denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, traktör ve servis araçlarını denetledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, traktör ve servis araçlarını denetledi.

Asayiş uygulamasında polis ekipleri tescilsiz motosikletler, kask, elektrikli motosiklet ehliyet kuralları başta olmak üzere kurallara uymayan sürücülerle ilgili denetimlerde bulundu. Servis araçlarında öğrenci sayısı ve araçların denetimleri gerçekleşirken traktörün özellikle reflektör kullanımları denetlendi. Yapılan uygulamada 100 motosiklet denetimlerde sorgulanırken 20 motosiklet eksiklikleri nedeni ile bağlandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title