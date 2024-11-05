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Kozan'da Mandalina İşçilerini Taşıyan Otobüs Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kozan'da Mandalina İşçilerini Taşıyan Otobüs Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina işçilerini taşıyan bir otobüs, park halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kozan'da mandalina işçilerini taşıyan otobüs, park halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Yassı Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan otobüs sürücüsü işçileri bahçeye bıraktıktan sonra aracı park etti. Bir süre sonra otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süre içinde alevlere teslim olan otobüs, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın şokunu yaşayan otobüs sahibi Oğuz Söğüt yangını itfaiye ekipleri gelene kadar söndürmeye çalıştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili olarak inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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