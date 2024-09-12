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Kozan'da maden ocağında deprem tatbikatı yapıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı çerçevesinde maden ocağında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta madenciler, senaryo gereği deprem anında kurtulmaya çalıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı çerçevesinde maden ocağında deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı çerçevesinde senaryo gereği Mersin'de 7,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Meydana gelen deprem Mersin'in yanı sıra Adana, Konya ve Niğde'yi etkiledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde de 6 Şubat depreminde enkaz altında kalan birçok insanı kurtaran Kozanlı madenciler bu kez tatbikat gereği depremde görevleri başında iken deprem anından kurtulmaya çalıştı.

6 Şubat depreminde gönüllü olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde enkaz altında kalan insanları kurtarmak için seferber olan Kozan Horzum Maden Ocağı çalışanları, bu kez maden ocağında senaryo gereği depremden kurtulmaya çalıştı. Gerçeği aratmayan tatbikatta bir madenci senaryo gereği maden ocağından çıkarken merdivenlerden düştü, arama kurtarma ekipleri madenciyi çıkarmak için seferber oldu. Tatbikat başarı ile tamamlanırken Horzum Maden Ocağı Maden Mühendisi İlyas Beydilli, "6 Şubat'ta yaşadığımız afet sonrası bugün bir kez daha afetlere hazırlıklı olmamamız için maden ocağımızda başarı ile bir tatbikat gerçekleştirdik. Umarız bir daha afetler ülkemizde yaşanmaz ama yaşanacak bir afet durumunda da hazırlıklı olmak adına başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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