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Kozan'da kamyonet devrildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde yol yapım çalışmalarında görevli bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Şoför hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kozan ilçesinde Tavşantepe Mahallesinde yol yapım çalışmalarında görevli Yasin Aköz yönetimindeki 01 BJ 998 plakalı kamyonet devrildi. Araçta görevli şoför hafif yaralı olarak devrilen kamyonetten çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kamyonda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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