Haberler

Kozan'da Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyon sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Şerifli ile Derebaşı Mahalleleri arasındaki Kozanderesi mevkiinde yapımı devam eden yolda meydana geldi. Karşı yönden gelen araca yol vermek istediği belirtilen Sinan Yıldırım (27) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cankur ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
İETT şoförünü işinden eden hareket

İETT'den açıklama var! Bu hareketin bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
İETT şoförünü işinden eden hareket

İETT'den açıklama var! Bu hareketin bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.