Kozan'da Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyon sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Şerifli ile Derebaşı Mahalleleri arasındaki Kozanderesi mevkiinde yapımı devam eden yolda meydana geldi. Karşı yönden gelen araca yol vermek istediği belirtilen Sinan Yıldırım (27) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cankur ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ADANA