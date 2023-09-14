Kozan'da ikamet yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan evi itfaiye ekipleri söndürdü.

Merkez Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesinde Mehmet Çetin'e ait evde yangın çıktı. Yangını görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine yangın yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve ambulanslar intikal etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süre müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri ise yangın bölgesinde yolu trafiğe kapatarak meraklı kalabalık vatandaşları da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Eve kullanılamaz hale geldi.

Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA