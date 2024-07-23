Kozan'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Hükümlüler Yakalandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdiği huzur güven uygulamalarında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

Kozan'da polis tarafından 5-22 Temmuz tarihlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için huzur güven uygulaması yapıldı.

İlçede 20 noktada toplam 157 polis ile yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamalarda 5 araca modifiyeden, 33 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 13 araç, 8 motosiklet trafikten men edilirken, 2.36 gram ve 2 sentetik ecza uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamalarda ilçede başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü, yağma suçundan 1 hükümlü ve dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA