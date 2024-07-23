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Kozan'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Hükümlüler Yakalandı

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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı. Uygulamalar sonucunda ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler de bulundu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdiği huzur güven uygulamalarında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

Kozan'da polis tarafından 5-22 Temmuz tarihlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için huzur güven uygulaması yapıldı.

İlçede 20 noktada toplam 157 polis ile yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamalarda 5 araca modifiyeden, 33 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 13 araç, 8 motosiklet trafikten men edilirken, 2.36 gram ve 2 sentetik ecza uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamalarda ilçede başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü, yağma suçundan 1 hükümlü ve dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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