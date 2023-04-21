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Kozan'da huzur güven uygulaması yapıldı

Kozan'da huzur güven uygulaması yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan Huzur ve Güven uygulamasında kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine adli işlem yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan Huzur ve Güven uygulamasında kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine adli işlem yapıldı. 7 ayrı noktada gerçekleşen uygulamada 7 araca 27 bin 188 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 18 park bahçe ve 14 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 296 araç sorgulandı ve 7 araca toplamda 27 bin 188 TL ceza uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada 859 şahıs sorgulandı ve aranan 2 kişi yakalandı. Kontrol edilen 14 işyeri, 1 otogar ve 18 park bahçe incelendi. Kumar oynatılan bir yer tespit edildi ve 4 kişiye toplam 4 bin 55 TL para cezası uygulandı. Kumarhanede elde edilen bin 750 TL muhafaza altına alındı.

Uygulama noktalarında ayrıca, 3.63 gram esrar, 1.67 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız bir av tüfeği de bulundu. Huzur ve Güven Uygulaması, halkın güvenliği ve huzuru için sık sık gerçekleştirileceği belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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