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Kozan'da "Huzur Güven" uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Kozan'da 'Huzur Güven' uygulaması

Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. 7 ayrı noktada çok sayıda polisle gerçekleşen uygulamada 10 araca çeşitli maddelerden 20 bin 33 TL idari para cezası uygulandı, bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kozan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçede 7 ayrı noktada huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 255 araç sorgusu yapılırken 1230 kişinin Genel bilgi toplama sistemi (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada 10 araca çeşitli maddelerden 20 bin 33 TL idari para cezası uygulanırken 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 araç trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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