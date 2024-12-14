Kozan'da Hayvan Hırsızları Adliyeye Sevk Edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde köylerden büyük ve küçükbaş hayvan çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kozan'ın Ilıca ve Akçalıuşağı Mahallelerinde Ergün Ö.'ye ait büyükbaş ve Ahmet A.'ya ait bir keçinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçtiği olayda gözaltına alınan Şamil K., Necla S., Önder B. ve Furkan B. ifadelerinin ardından adliyede sevk edildi. Çalınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda bulunup sahiplerine teslim edilmişti. - ADANA